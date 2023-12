Découverte du Yoga pour enfant EVE Grand-Salève Veyrier, 17 janvier 2024, Veyrier.

Découverte du Yoga pour enfant 17 janvier et 7 février 2024 EVE Grand-Salève 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T09:15:00+01:00 – 2024-01-17T10:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T10:15:00+01:00 – 2024-02-07T11:00:00+01:00

Le yoga est avant tout une philosophie de vie qui signifie Unir/Relier. C’est une activité qui apporte des ondes positives et améliore l’estime de soi, les apprentissages et les relations.

Nous explorerons des postures physiques, respiratoires et de relaxation pour rechercher à équilibrer et à relier tous les aspects du corps et de l’esprit.

2 sessions par date :

1er groupe – arrivée à 9h15, cours de 9h30 à 10h

2e groupe – arrivée à 10h15, cours de 10h30 à 11h

Prière de venir 15 minutes avant le début du cours, merci !

INSCRPTION OBLIGATOIRE VIA LE SITE WEB

EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://veyrier.ch/petite-enfance/ »}]

