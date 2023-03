Cuisine internationale du CUEF EVE espace de vie étudiante Saint-Martin-d'Hères Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères

Cuisine internationale du CUEF EVE espace de vie étudiante, 21 mars 2023, Saint-Martin-d'Hères. Cuisine internationale du CUEF Mardi 21 mars, 12h40 EVE espace de vie étudiante Inscription gratuite et obligatoire, auprès de Vincent Schiavinato au foyer du CUEF H001, bâtiment Stendhal ou par mail. Apporter un plat cuisiné de votre pays / région. 150 personnes maximum Toute la cuisine du monde sur une seule table !

Les étudiantes et étudiants du campus sont invitées à se présenter avec un plat cuisiné de leur pays/région.

Un buffet est dressé, les plats étiquetés de leurs noms et provenances puis nous partagerons cela tous ensemble ! EVE espace de vie étudiante Place centrale Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cuef-animation@univ-grenoble-alpes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T12:40:00+01:00 – 2023-03-21T13:25:00+01:00

2023-03-21T12:40:00+01:00 – 2023-03-21T13:25:00+01:00 UGA

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Saint-Martin-d'Hères Autres Lieu EVE espace de vie étudiante Adresse Place centrale Saint-Martin-d'Hères Ville Saint-Martin-d'Hères Departement Isère Lieu Ville EVE espace de vie étudiante Saint-Martin-d'Hères

EVE espace de vie étudiante Saint-Martin-d'Hères Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-d'heres/

Cuisine internationale du CUEF EVE espace de vie étudiante 2023-03-21 was last modified: by Cuisine internationale du CUEF EVE espace de vie étudiante EVE espace de vie étudiante 21 mars 2023 EVE espace de vie étudiante Saint-Martin-d'Hères Saint-Martin-d'Hères

Saint-Martin-d'Hères Isère