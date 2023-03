Cuisine internationale du CUEF EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire Saint-Martin-d'Hères Catégories d’Évènement: Isère

Cuisine internationale du CUEF EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire, 21 mars 2023, Saint-Martin-d'Hères. Cuisine internationale du CUEF Mardi 21 mars, 12h40 EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire Sur Inscription. Apporter un plat cuisiné de votre pays / région. 150 personnes maximum Toute la cuisine du monde sur une seule table !

Les étudiantes et étudiants du campus sont invitées à se présenter avec un plat cuisiné de leur pays/région.

Un buffet est dressé, les plats étiquetés de leurs noms et provenances puis nous partagerons cela tous ensemble ! EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire 621, Avenue Centrale, Saint-Martin-Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cuef-animation@univ-grenoble-alpes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T12:40:00+01:00 – 2023-03-21T13:25:00+01:00

2023-03-21T12:40:00+01:00 – 2023-03-21T13:25:00+01:00 ©Université Grenoble Alpes

