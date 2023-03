Spectacle interactif « dis-moi 10 mots ! » : l’art comme source d’épanouissement EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire Saint-Martin-d'Hères Catégories d’Évènement: Isère

Spectacle interactif « dis-moi 10 mots ! » : l’art comme source d’épanouissement EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire, 21 mars 2023, Saint-Martin-d'Hères. Spectacle interactif « dis-moi 10 mots ! » : l’art comme source d’épanouissement Mardi 21 mars, 11h20 EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire Sur Réservation Ce spectacle interactif animé par la compagnie « 1€ ne fait pas le printemps » met en scène les étudiant.es internationaux sur le thème de « l’art comme source d’épanouissement ».

Les échanges seront basés sur l’utilisation des 10 mots mis à l’honneur par la Francophonie internationale 2023 (Année-lumière ; déjà-vu ; lambiner ; tic tac ; synchrone ; plus-que-parfait ; dare-dare ; rythmer ; avant-jour ; hivernage).

Entre espace scénique et plateau de télévision les étudiant.es seront invités à s’exprimer sur ce thème de l’art en répondant à des questions (Quiz) et/ou en prenant l’initiative de s’exprimer au micro.

Ce moment chaleureux plein d’humour, fait d’improvisation mais aussi de préparations en équipes invitera le public à réfléchir au sens que l’on peut donner à l’expression orale. A l’issue du spectacle aura lieu un grand repas « cuisine internationale ». EVE, espace de vie étudiante, Domaine universitaire 621, Avenue Centrale, Saint-Martin-Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « cuef-animation@univ-grenoble-alpes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

