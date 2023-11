Chouff-croute Évaux-les-Bains, 16 décembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Repas Chouff-croute sur place ou à emporter !

Choucroute / Fromage / Dessert / Café / Une boisson offerte

18€ sur place ou 12€ à emporter

Date limite de réservation le 8 décembre..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Chouff-croute meal to eat in or take away!

Sauerkraut / Cheese / Dessert / Coffee / One free drink

18? to eat in or 12? to take away

Reservation deadline December 8.

Comida de la ruta Chouff para comer en casa o para llevar

Chucrut / Queso / Postre / Café / Una bebida gratis

18? para comer o 12? para llevar

Fecha límite de reserva: 8 de diciembre.

Mahlzeit Chouff-croute vor Ort oder zum Mitnehmen!

Sauerkraut / Käse / Dessert / Kaffee / Ein kostenloses Getränk

18? vor Ort oder 12? zum Mitnehmen

Reservierungsschluss ist der 8. Dezember.

