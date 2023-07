Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains, 15 septembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Concert aux abords de la salle de la Source – Musique Trad par le Duo Eva.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 20:00:00. EUR.

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert around the Salle de la Source – Trad music by Duo Eva

Concierto en el exterior de la Salle de la Source – Música tradicional a cargo del Dúo Eva

Konzert in der Umgebung der Salle de la Source – Trad-Musik vom Duo Eva

Mise à jour le 2023-05-06 par Creuse Confluence Tourisme