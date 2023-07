Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains Catégories d’Évènement: Creuse

Évaux-les-Bains Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains, 25 août 2023, Évaux-les-Bains. Évaux-les-Bains,Creuse Concert « Du vent dans les bronches » aux abords de la piscine – Compositions originales.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 20:00:00. EUR. Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Du vent dans les bronches » concert around the pool – Original compositions Du vent dans les bronches » concierto alrededor de la piscina – Composiciones originales Konzert « Du vent dans les bronches » am Rande des Schwimmbads – Originalkompositionen Mise à jour le 2023-05-06 par Creuse Confluence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Évaux-les-Bains Autres Adresse Ville Évaux-les-Bains Departement Creuse Lieu Ville Évaux-les-Bains

