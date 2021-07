Évaux-les-Bains Evaux-les-Bains Creuse, Évaux-les-Bains Evaux-les-Bains à l’époque gallo-romaine : quand les objets racontent le passé Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains Catégories d’évènement: Creuse

Évaux-les-Bains

Evaux-les-Bains à l’époque gallo-romaine : quand les objets racontent le passé Evaux-les-Bains, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Évaux-les-Bains. Evaux-les-Bains à l’époque gallo-romaine : quand les objets racontent le passé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Evaux-les-Bains Gratuit. Entrée libre. Rdv : sous la halle de l’Hôtel de Ville.

Découvrez cette exposition de photographies d’objets archéologiques gallo-romains d’Evaux-les-Bains, conservés au musée de Guéret. Evaux-les-Bains 23110 Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Évaux-les-Bains Autres Lieu Evaux-les-Bains Adresse 23110 Evaux-les-Bains Ville Évaux-les-Bains lieuville Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains