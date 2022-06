EVAsions des Arts Villy-en-Auxois Villy-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Exposition organisées par EVAuxois. 30 peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens… donnent rendez-vous au public dans les granges, les lavoirs, les châteaux ou les halles de plusieurs villages de l'Auxois : Villy-en-Auxois, Villeberny, Salmaise, Verrey-sous-Salmaise. Tout au long du week-end, le public sera invité à désigner son « Coup de cœur ». Un bulletin de vote sera à disposition dans le catalogue. Points « Informations » durant tout le week-end, de 10 à 19 heures, à Villy-en-Auxois sur le Pâtis et à Salmaise sous les Halles. Deux concerts gratuits à 20h sur le Pâtis de Villy-en-Auxois: Sophie & Co le samedi et les Manches à Cordes le dimanche. Renseignements: www.evauxois.fr evart@evauxois.fr https://www.evauxois.fr/

