séjour Itxassou evasion_64 Itxassou, 29 octobre 2023, Itxassou.

séjour Itxassou 29 octobre et 4 novembre evasion_64 550

Itxassou, place à l’aventure, au coeur du Pays-Basque : viens vivre des sensations fortes !

Tu veux être proche de la nature et en même temps te dépasser, ce séjour est fait pour toi. Entre ciel et terre, sensations garanties pour s’initier à l’escalade. Tu descendras le gave.

Viens avec ton énergie et profite de ce domaine dont tu découvriras les différentes facettes. Un moment riche à vivre dans une ambiance bon enfant et amicale. Et en plus, c’est un séjour basco-français/franco-basque.

evasion_64 229 Errolako Bidea Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bonzai-voyage-solidaire.com/project/sejour-itxassou-automne/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T11:00:00+01:00 – 2023-10-29T11:30:00+01:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T14:30:00+01:00

rafting escalade