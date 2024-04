Evasion Vignoble et Cognac | Maison Boinaud Angeac-Champagne, lundi 1 janvier 2024.

Evasion Vignoble et Cognac | Maison Boinaud Angeac-Champagne Charente

Profitez d’une promenade champêtre de 2km au cœur de nos vignes et découvrez nos pratiques viticoles pour le vignoble de demain. La visite se poursuit sur notre site d’élaboration et se terminera par la dégustation de nos cognacs et notre miel de fleurs.

32 32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

140 rue de la Bonne Chauffe

Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@boinaud.com

