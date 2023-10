LA BESTIOLE EVASION Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse LA BESTIOLE EVASION Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse. LA BESTIOLE Jeudi 23 novembre, 21h00 EVASION Le duo virevoltant (vi-révoltant) à 8 pattes, joue en toute liberté, ce sont des insectes mutant (mutin) non éteint.

La bestiole aime à jouer ce qu’il lui plaît quand bon lui semble au gré des rencontres dans les lieux alternatifs qu’elle affectionne.

Improvisations panoramiques, musique organique, tranformations non transgeniques. EVASION 29 Grand Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse

Lieu EVASION Adresse 29 Grand Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne

