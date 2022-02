Evasion sur la côte de lumière CAMPING LES SIRÈNES, 3 juillet 2022, Saint-Jean-de-Monts.

Evasion sur la côte de lumière

du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet à CAMPING LES SIRÈNES

Un seul slogan pour cette colonie de remise en forme : le Sport c’est la Santé ! ——————————————————————————– Tu as envie de «te vider la tête» et de passer de bons moments, de rencontrer de nouveaux amis et entretenir ta forme physique ? C’est sur la côte de lumière qu’il faut venir ! Chaque jour nous te proposerons de démarrer la journée par une séance d’aquagym dans la piscine du camping. Cette activité est un excellent moyen d’allier détente et bienfaits d’une activité physique ! Nous enjamberons aussi nos VTT pour faire des balades sur les pistes cyclables aménagées. Au cours du séjour, une sortie sera organisée au parc aquatique avec ses piscines chauffées, ses 8 pistes de toboggans, sa rivière à bouées et sa piscine à vagues. Pour celles et ceux qui veulent profiter de la mer, plusieurs baignades sportives te seront proposées au cours du séjour ! Enfin, une sortie au parc accrobranche te sera proposée au cours de la colonie de vacances. Tu apprendras à gérer ta glisse, affronter les vagues et rester en équilibre dans un cadre unique que t’offre la grande bleue lors d’une séance de Paddle. L’équipe d’animation te proposera aussi de nombreux jeux collectifs, des parties de beachvolley sur la plage et aussi plein d’autres surprises !

549 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CAMPING LES SIRÈNES Saint Jean de Monts Saint-Jean-de-Monts Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

