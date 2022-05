Evasion Sud Ouest Chemin du Pescay, 22 juillet 2022, Bieujac.

Evasion Sud Ouest

du vendredi 22 juillet au dimanche 31 juillet à Chemin du Pescay

Aventurier en herbe ? Les seules limites de ce séjour seront ton imagination ! Au cœur du parc naturel des Landes de Gascogne, tu es dans LA ville de la forêt ! Construction de cabanes, exploration de la faune et de la flore locale, grands jeux, promenades au lac et repos à l’ombre des grands pins… et un hébergement insolite dans de grandes tentes inuits ! Les incontournables de nos séjours Chaque séjour à la Bidouillerie est unique ! Tu décideras du programme de chaque journée en forum avec tous les enfants et les adultes de la colo, selon les envies de chacun-e. L’occasion de laisser parler ton imagination et de faire ce qu’il te plaît. Passe ton permis à outil, et tu pourras construire toutes sortes d’objets grâce à l’atelier bricolage ! Si pour toi les vacances c’est aussi fait pour se reposer, profite du temps “Ne rien faire!” pour te prélasser dans le tipi ou à l’ombre d’un arbre dans un hamac quand tu le souhaites ! Le camp est organisé pour que tu puisses participer si tu le souhaites à la cuisine et au choix du menu, l’occasion de découvrir les produits bios et locaux de la région, ou de partager tes spécialités de gourmet en proposant tes recettes ! Le lieu et les environs Le parc naturel des Landes de Gascogne est un espace de rencontre exceptionnel avec la nature : implanté au cœur du massif forestier des Landes, à proximité d’habitats naturels remarquables (mares, jardins pédagogiques, fermes de Maharans…). Et à 30 minutes de bus de Captieux, là où se déroule le séjour, Bazas nous éblouit par ses richesses, dont certains monuments sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Comme sur tous les séjours de la Bidouillerie, les enfants et les adultes dorment dans des tentes. Des grandes tentes sont également prévues pour les activités, l’infirmerie. Une tente repos est également prévue pour les enfants souhaitant se détendre et lire au calme. Les activités Sur ce séjour, tu pourras découvrir la forêt et y construire des cabanes, ou partir en excurssion jusqu’au lac pour une partie de pêche. On a aussi mis en place un partenariat avec le potager de l’ESAT de la Haute Lande. Sur le camp, tu pourras profiter du très grand terrain pour participer à des grands jeux et faire des jeux de balle sur le terrain de sport. N’oublie pas de venir avec plein d’idées pour profiter de ton été ! Pars à l’exploration de la Lande, de ses chemins de randonnées, son GR avec le passage du chemin de St Jacques de Compostelle, des ayrials (les fermes typiques landaises)… Des niglous et des lapins viendront certainement te rendre visite le matin sur le camp !

à partir de 400 euros

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chemin du Pescay Chemin du Pescay 33840 Bieujac Bieujac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-22T08:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T22:00:00