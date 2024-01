Evasion sous les tropiques Châteauroux, samedi 17 février 2024.

Samedi

Partez à la découverte des serres municipales et notamment de leurs collections tropicales.

Les serres municipales de Châteauroux Métropole vous ouvrent leurs portes pour des visites exclusives en compagnie de François Telefunko, responsable du Centre horticole au sein du service espaces verts. Venez découvrir les serres de production ainsi que la serre de collection. Au sein de celle-ci, évadez-vous sous les tropiques en découvrant notamment certaines espèces en voie de disparition.

Les réservations (inscription et règlement) sont à faire obligatoirement en amont, uniquement auprès de l’office de tourisme de Châteauroux ou en ligne. Il ne sera en effet pas possible d’acheter de billets directement sur place à l’heure de la visite.5 EUR.

Chemin de Villegongis

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire accueil@chateauroux-tourisme.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 15:30:00



