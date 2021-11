Evasion sonore Abbeville, 6 novembre 2021, Abbeville.

Evasion sonore Abbeville

2021-11-06 14:00:00 – 2021-11-06 15:00:00

Abbeville 80100

Evasion sonore est un voyage, un concept, un mélange.

C’est la fusion entre la sonorité des bols chantants, les gongs, et les tambours et la musique électronique pour votre bien être et vous faire voyager pendant un temps.

Laissez vous bercer par une enveloppe sonore afin d’atteindre la relaxation profonde.

evasionsonore@gmail.com +33 6 51 32 82 74

Evasion sonore

Abbeville

