Evasion sonore

2022-08-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-08 15:45:00 15:45:00 Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Animé par Clémence Rasse, Rémi Foulon et Pierre Pruvost.

Relaxation avec bols chantas tibétains, percussions, ambiance électro en quadriphonie.

Amener tapis de sol et plaid. Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Animé par Clémence Rasse, Rémi Foulon et Pierre Pruvost.

Amener tapis de sol et plaid.

