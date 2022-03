ÉVASION PAR LE CONTE POUR LES FAMILLES Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

ÉVASION PAR LE CONTE POUR LES FAMILLES Sarrebourg, 23 avril 2022, Sarrebourg. ÉVASION PAR LE CONTE POUR LES FAMILLES rue de la Paix Bibliothèque Municipale Pierre Messmer Sarrebourg

2022-04-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-23 16:00:00 16:00:00 rue de la Paix Bibliothèque Municipale Pierre Messmer

Sarrebourg Moselle Evasion par le conte pour les familles, samedi 23 avril 2022, à 15h00, à la bibliothèque municipale Pierre Messmer, rue de la Paix. Cette manifestation est dans le cadre de l’exposition “Voyage en séréni-thé”. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements au 03 87 03 28 52 – sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr +33 3 87 03 28 52 http://bibliotheque.sarrebourg.fr/ rue de la Paix Bibliothèque Municipale Pierre Messmer Sarrebourg

