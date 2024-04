« Evasion » Palais du Littoral Grande-Synthe, vendredi 7 juin 2024.

« Evasion » Le département musique actuelle se met en scène Vendredi 7 juin, 20h00 Palais du Littoral gratuit, entrée libre

le département Musiques actuelles de l’EMAS vous invite à l’évasion !

Avec un répertore qui vous offre un cockatail d’esthétiques musicales variées, Pop, Rock, Jazz , Chansons Francaises et internationnales, les nombreux ateliers collectifs se surpassent dans l’interprétation des pièces musicales qui ont jalonnées l’histoire de la musique contemparaine et popolaire.

Avec un sérieux digne des pros, ils vous communiquerons leur énergie positive pour vous plonger dans un univers musical propice à une évasion salvatrice!

Palais du Littoral Rue Charles Garnier Grande-Synthe Grande-Synthe 59760

musique pop