ÉVASION NATURE Oupia, 22 mai 2022, Oupia.

ÉVASION NATURE Oupia

2022-05-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-22 17:30:00 17:30:00

Oupia Hérault Oupia

AU PROGRAMME :

10h30- Balade botanique: Venez découvrir autour du village les plantes qui nous veulent du bien.

12h- Vin d’honneur offert par l’association

14h30- Atelier Fresque Murale sur tenture, réalisée avec des teintes naturelles issu de la nature.

16h30- Tirage au sort de la Tombola

et plein d’autres Animations autour de la nature qui seront dévoilés au fur et mesure des semaines sur notre page FBK.

Avec son MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET CRÉATEURS LOCAUX

TOMBOLA

Buvette et restauration sur place (pass vaccinal pour les places assises selon mesures sanitaires en vigueur)

Venez vous ressourcer et passer une agréable journée sur le thème de la nature.

artisanatduminervois1134@gmail.com +33 4 67 84 40 40

a-m-a

Oupia

dernière mise à jour : 2022-03-18 par