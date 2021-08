Aussois Aussois Aussois, Savoie “Evasion Lyrique” par la Cie Les promeneurs d’étoiles Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

“Evasion Lyrique” par la Cie Les promeneurs d’étoiles Aussois, 27 août 2021, Aussois. “Evasion Lyrique” par la Cie Les promeneurs d’étoiles 2021-08-27 21:00:00 – 2021-08-27 Rue de l’Eglise Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Aussois Savoie Un spectacle porté par trois artistes unis et passionnés : une chanteuse lyrique, un pianiste, une jeune comédienne.

Un programme attrayant et varié ou le dialogue s’établit entre musique de films, comédie musicale, textes et chants autour du Cinéma. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aussois, Savoie Autres Lieu Aussois Adresse Rue de l'Eglise Eglise Notre-Dame de l'Assomption Ville Aussois lieuville 45.227#6.7421