Alixan en ligne Alixan, Drôme Évasion Digitale (partenariat La Drôme Tourisme) – Rendre vos réunions interactives en ligne Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

Évasion Digitale (partenariat La Drôme Tourisme) – Rendre vos réunions interactives en ligne, 27 avril 2021-27 avril 2021, Alixan. Évasion Digitale (partenariat La Drôme Tourisme) – Rendre vos réunions interactives

en ligne, le mardi 27 avril à 09:30

_**Evénement organisé en partenariat avec la Drôme Tourisme**_

**En ligne et en présentiel, bonnes pratiques et outils pour échanger avec les participants**

Lien vers le live Youtube ? [[https://youtu.be/irZvNqw4pAA](https://youtu.be/irZvNqw4pAA)](https://youtu.be/irZvNqw4pAA) En ligne et en présentiel, bonnes pratiques et outils pour échanger avec les participants en ligne alixan Alixan Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T09:30:00 2021-04-27T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu en ligne Adresse alixan Ville Alixan