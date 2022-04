Évasion digitale : comment monter et sous-titrer une vidéo ? en ligne, 5 mai 2022, Alixan.

Évasion digitale : comment monter et sous-titrer une vidéo ?

en ligne, le jeudi 5 mai à 09:30

**Trucs et astuces pour créer, monter et sous-titrer une vidéo ?** Sur les réseaux sociaux, un contenu vidéo génère en moyenne 30% d’interactions en plus et 2 fois plus de partages. Dans le tourisme, c’est devenu un outil marketing incontournable et le moyen le plus efficace pour attirer des internautes sur votre site web. Alors pourquoi s’en priver ? Le recours à un professionnel est la solution idéale, mais pas exclusive. Une bonne idée, un smartphone et quelques astuces de montage permettent d’obtenir un résultat de qualité.

Événement en ligne, sur inscription.

Découvrez les bonnes pratiques et les outils pour monter et sous-titrer vos vidéos

