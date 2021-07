Evasion, de la Villa Mais d’Ici Villa Mais d’Ici, 18 septembre 2021, Aubervilliers.

La Villa Mais d’Ici est un pôle de création multidisciplinaire installé à Aubervilliers depuis 2008. Elle accueille chaque année des associations culturelles et des compagnies de spectacle vivant en résidence. Participez à ce voyage insolite d’une semaine à la Villa Mais d’Ici, du 17 au 25 septembre, et découvrez une exposition collective, des projections et concerts en plein air, des déjeuners, des ateliers et des performances. Les 18 et 19 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Villa Mais d’Ici propose des visites guidées de l’ancien négoce de charbon, pendant que des performances et des apparitions prendront place dans l’espace public. Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre, de 14h à 18h. La Villa Mais d’Ici – 77 rue des Cités, Aubervilliers 93300 Entrée libre sur réservation Informations et inscriptions : [[contact@villamaisdici.org](mailto:contact@villamaisdici.org)](mailto:contact@villamaisdici.org) / 01 41 57 00 89

