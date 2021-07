Saint-Léonard-des-Bois Gite de vandoeuvre saint léonard des bois Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe Evasion dans les Alpes Mancelles Gite de vandoeuvre saint léonard des bois Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Sarthe

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Gite de vandoeuvre saint léonard des bois

Au coeur des Alpes mancelles, dans le Parc Régional Normandie-Maine, Saint-Léonard-des-Bois est une terre d’accueil pour les adeptes des activités de pleine nature. RDC : Cuisine professionnelle, salle commune, WC, 6 lits répartis en 3 chambres , 12 lits répartis en 2 chambres 1ère étage : 33 lits répartis en 8 chambres, salle de bain et WC dans chaque chambre. A proximité du domaine du Gasseau, pour la pratique de l’équitation et de l’accrobranche. Séjour de 5 jours/4 nuits: activités; équitation,accrobranche sport innovant, grands jeux, veillées.

410€

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

