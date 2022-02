Évasion dans le Tarn ! Cap Découverte, 10 juillet 2022, Taïx.

Évasion dans le Tarn !

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à Cap Découverte

Bienvenue en pleine nature, dans le département du Tarn, en région Occitanie pour une multitude d’activités sportives et ludiques. ———————————————————————————————————————————- ### Un cocktail d’activités spécialement concocté pour des vacances inoubliables ! Tu aimes le sport, tu aimes la glisse, tu aimes l’eau… alors tu apprécieras totalement tes vacances dans ce parc spécialement dédié aux jeux et aux sports ! Nous débuterons le séjour par une initiation à l’accrobranche urbaine sur le parcours du centre. Tu te créeras des souvenirs inoubliables grâce aux 700 mètres de virages et de bosses que tu dévaleras en luge d’été sur rail. Quand tu descendras le pentaglisse nous te garantissons sensations et fous rires. Tu prendras aussi beaucoup de plaisir lors de ta séance de pédalo sur le lac. Tu pourras également t’amuser avec tes amis sur l’Aquapark sur le lac Sainte-Marie : sauts, glissades, parcours, chutes… En perspective des moments funs et des rires ! Ton équipe d’animateurs te préparera un ensemble d’activités et de grands jeux : baignades au lac, beach volley, basket, course d’orientation, rallye et veillées, tout en profitant des différents espaces spacieux de la base de loisirs. _* Taille réglementée pour les activités Luge d’été et Aquapark – taille minimum : 1,40 m._

549 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Cap Découverte Cap découverte 81450 LE GARRIC Taïx Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T20:00:00