Evasion Balnéaire et Littéraire sur l'île de Ouessant Auberge de jeunesse Ouessant Ouessant, dimanche 21 avril 2024.

Evasion Balnéaire et Littéraire sur l’île de Ouessant dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 25 avril Auberge de jeunesse Ouessant

Début : 2024-04-21T17:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-25T00:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:59:00+02:00

Le projet « Evasion collective littéraire et balnéaire » représente la continuité du parcours entrepris par les jeunes du Club Manga, qui fréquentent la MJC Brequigny de diverses manières depuis plusieurs années. Grâce à divers projets qui ont marqué la structure, ils ont apporté leur influence en explorant des thèmes rarement abordés jusqu’alors, tels que la culture asiatique, le cosplay, la philosophie et le cinéma.

Ce projet leur ressemble, au programme :

Mobile : Entre le train, le bus et le bateau, les jeunes découvriront les mobilités douces. Passant leur première nuit en auberge de jeunesse à Brest. Le groupe aura l’occasion de découvrir deux auberges de jeunesse différente.

Aquatique : Les activités: Paddle, Kayak de Mer seront au programme.

Nature : En respectant le territoire qui nous accueille, les jeunes seront sensibilisés par des randonnées guidées aux quatre coin de l’île.

Gestion collective : Loger dans une auberge de jeunesse au coeur de l’île de Ouessant. Les jeunes seront investis dans l’organisation des repas et de la vie collective en générale.

Argumentation : Entre lecture et débat au coin du feu, l’échange sera au coeur de ce séjour.

Le séjour se déroule du 21 au 25 Avril. Le départ et le retour se feront en gare de Rennes au niveau de l’entrée sud.

Pour tout renseignement complémentaire, jeunesse@mjcbrequigny.com.

Auberge de jeunesse Ouessant 29242 Ouessant 29242 Finistère Bretagne

Mer Lecture

Nina Bezeirra de Menezes ; Elouenn Barre ; Gaspard Ollier