Evasion au Quai Branly

Sainte-Livrade-sur-Lot

Evasion au Quai Branly
2023-04-12

2023-04-12 10:00:00 – 2023-04-12 11:45:00

Place du 8 mai 1945 Micro-Folie Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 0 0 Evasion au Quai Branly : le musée parisien dédié aux civilisations d’Amérique, Asie, Afrique, Océanie.

Visite + atelier créatif dès 9 ans.

Durée 1h45 environ.

+33 6 24 65 91 56



