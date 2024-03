Evasion aquatique à la piscine de Vire. Vire Normandie, dimanche 24 mars 2024.

Evasion aquatique à la piscine de Vire. Vire Normandie Calvados

Ce dimanche, retrouvez l’équipe de la piscine de Vire pour un escape game insolite dans l’eau ! A un ou plusieurs, venez vous défier sur différentes épreuves en partenariat avec le magasin Taverne et Donjon. Au programme, parcours du combattant, jeux d’énigme, structure gonflable, affrontement en équilibre et encore plein d’autres activités !

Venez vous inscrire à l’accueil du centre aquatique Aquavire. Ouvert à toute personne sachant nager.

Les places sont limitées !

Ce dimanche, retrouvez l’équipe de la piscine de Vire pour un escape game insolite dans l’eau ! A un ou plusieurs, venez vous défier sur différentes épreuves en partenariat avec le magasin Taverne et Donjon. Au programme, parcours du combattant, jeux d’énigme, structure gonflable, affrontement en équilibre et encore plein d’autres activités !

Venez vous inscrire à l’accueil du centre aquatique Aquavire. Ouvert à toute personne sachant nager.

Les places sont limitées ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 13:45:00

fin : 2024-03-24

Aquavire

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

L’événement Evasion aquatique à la piscine de Vire. Vire Normandie a été mis à jour le 2024-03-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie