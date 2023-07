Sports de nature au Pays-Basque Evasion 64 Itxassou, 21 août 2023, Itxassou.

Sports de nature au Pays-Basque 21 – 25 août Evasion 64 SUR INSCRIPTIONS reste à charge 50€ pour les familles

Un groupe de 15 jeunes âgés de 11 à 15 ans se rendront du 21 au 25 août au Pays-Basque, à Itxassou.

Nous avons opté pour un hébergement en semi-dur, proposé par Evasion 64, en pension complète.

Durant ces 5 jours, les jeunes vont découvrir, la culture, la faue et la flore du territoire par le biais de randonnées, et pourront pratiquer des activités à sensation telles que du Rafting, de l’escalade, de la spéléologie et de l’hydrospeed.

