Evangile et actualité – Rencontre du 25 mai 2019, de 9h à 13h30 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Evangile et actualité – Rencontre du 25 mai 2019, de 9h à 13h30 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet, 25 mai 2019, Paris. Evangile et actualité – Rencontre du 25 mai 2019, de 9h à 13h30

Salle du 4 boulevard Edgar Quinet, le samedi 25 mai 2019 à 09:00

Chapitres à lire dans l’évangile de Marc: 14-16. Clé de lecture : « écouter ». Intervenant : ## A lire : évangile de Marc, chap. 14 à 16. ## Clés de lecture : Ecoute ### Invité : ### Bruno Laurent. Prêtre, il nous parlera de l’écoute durant les 44 ans de son ministère. Complément d’information : marie-helene.peyrache@wanadoo.fr ou maw.vallet@gmail.com ### _PARCOURS « ÉVANGILE et ACTUALITÉ » – __RAPPEL DE NOTRE PROPOSITION_ Un parcours Évangile et actualité ? Il s’agit, au long de l’année, de lire un évangile dans sa totalité (aucun prérequis nécessaire) et de découvrir, dans notre actualité, dans la vie, cette parole même. Il s’agit donc de faire se rejoindre l’actualité et l’Évangile : l’actualité est celle de la vie, l’évangile, une page de vie. Parcours divisé en cinq étapes, chacune s’achevant par une rencontre un samedi matin, au cours de laquelle sont partagées, entre autres, les découvertes de chacun : un verset de la partie d’évangile associée à l’étape, verset éclairé, incarné dans un fait d’actualité. Pour cette lecture, chacun est invité à respecter une « clé » de lecture, ce qui évite la dispersion et amène à approfondir davantage la découverte de l’évangile. L’expérience – ce sera le 16e parcours proposé – nous conduit à affirmer que la richesse de la démarche est immense, mais qu’elle demande le respect d’une certaine ascèse de méthode (un seul verset, la clé) et celui des consignes matérielles pour les rencontres. ### Notre programme 2018-2019 ### Le support : évangile de Marc ### La clé de lecture : Ecouter ### Les rendez-vous : au 4 Boulevard Edgar Quinet,de 9 h à 13 h 30, les samedis ### 10 novembre 2018 (chapitres 1 à 3) ### 15 décembre 2018 (chapitres 4 à 6) ### 26 janvier 2019 (chapitres 7 à 10) ### 23 mars 2019 (chapitres 11 à 13) ### 25 mai 2019 (chapitres 14 à 16). . Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris Paris Quartier du Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-25T09:00:00 2019-05-25T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Adresse 4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris Ville Paris lieuville Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris

Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Evangile et actualité – Rencontre du 25 mai 2019, de 9h à 13h30 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 2019-05-25 was last modified: by Evangile et actualité – Rencontre du 25 mai 2019, de 9h à 13h30 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 25 mai 2019 Paris Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris

Paris