Salle de Montission à Saint Jean le Blanc, le dimanche 22 mai à 17:00

**Evan Christopher** est un clarinettiste de jazz et compositeur américain de la **Nouvelle-Orléans**. Il perpétue l’héritage du style de jeu de clarinette créé par les premiers clarinettistes de la Nouvelle-Orléans tels que Lorenzo Tio Jr., Sidney Bechet, Omer Simeon, Barney Bigard et Johnny Dodds. C’est l’un des plus émérites ambassadeurs de son instrument. Le brillant parcourt qu’il mène ces trente dernières années dans les sphères internationales du jazz le propulse aujourd’hui au rang de véritable icône de la clarinette ! Evan cultive un amour sincère pour la culture française et pour le jazz qui s’y rattache (cf. les trois volumes de « _Django à la créole_ », vibrant hommage où les influences gitanes rencontrent les rythmes caribéens). A Saint Jean le Blanc, il présentera la musique de son nouvel album « _Blues in the Air_ » apparu chez Camille Productions en mars de cette année et déjà récompensé par « 4 étoiles » Jazz Magazine, « CHOC » de CLASSICA, « 5 étoiles » Action Jazz, disque du jour TSF Jazz, « A la Une » d’Open Jazz… Il sera accompagné par **Sébastien Girardot** à la contrebasse et **Malo Mazurié** à la trompette (tous deux ayant contribué au succès de cet album) mais également par **Stan Laferrière** à la batterie et au piano par **Chris Hopkins** d’ « _Echoes Of Swing_ » que nous avons eu le bonheur de recevoir en octobre 2019. (Merci à Michel Bonnet pour le prêt de ses magnifiques photos)

Prix des places: 10€ (-12 ans) 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée: https://www.billetweb.fr/ken-peplowski Prévente à l’Office du Tourisme d’Orléans

“Blues in the Air” – Un hommage à Sidney Bechet

Salle de Montission à Saint Jean le Blanc 150 Avenue Jacques Douffiagues 45650 Saint Jean le Blanc, Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

