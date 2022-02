Evan Christopher et Fapy Lafertin Espace Montission, 15 mai 2022, Saint-Jean-le-Blanc.

Evan Christopher et Fapy Lafertin

Espace Montission, le dimanche 15 mai à 17:00

**Un spectacle d’Evan Christopher (clarinette), Fapy Lafertin (guitare), Sébastien Girardot (contre basse) et Dave Kelbie (guitare)** Quand on écoute leur CD « A Summit In Paris », impossible de ne pas penser à Sidney Bechet et Django Reinhardt qui eux ne se sont jamais rencontré en studio ! Ce CD magnifiquement enregistré fait entendre une guitare acoustique très proche de celle de Django et une clarinette agile et séduisante comme celle de Sidney. Deux sonorités délectables avec des inflexions grandioses de la clarinette et fines de la guitare. Sur un répertoire personnel ou emprunté à Bechet, Reinhardt, Armstrong, Ellingtong, Evan Christopher l’américain et Fapy Lafertin l’européen, se livrent à un dialogue passionnant où souvent on ne sait pas qui a le chant, qui a le contre-chant. Un entremêlement, un gumbo aux multiples saveurs qui nous parviennent avec précision. Un sommet contemporain, un sommet moderne !

Renseignements et billetterie : Du Blues O’ Swing

Concert proposé par Du Blues O’Swing

Espace Montission 150 avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:30:00