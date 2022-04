Evaluez l’attractivité de votre marque employeur et renforcez-la pour faciliter vos recrutements SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

SQY Cub, le jeudi 12 mai à 14:00

Analysez les points forts et axes d’amélioration de votre marque employeur en vous appuyant sur les regards croisés des participants. Elaborez un plan d’action pour renforcer son impact dans vos recrutements.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Daniel Arnoux, APEC SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T17:00:00

