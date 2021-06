Evad’ Parc Montenois : Championnats de France de swingolf en double Montenois, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Montenois.

Evad’ Parc Montenois : Championnats de France de swingolf en double 2021-07-07 – 2021-07-11 Evad’Parc 105 Route de Lougres

Montenois Doubs Montenois

Organisés tous les ans, les Championnats de France de Swingolf permettent de sélectionner les meilleurs joueurs et joueuses Français pour le Championnat d’Europe 2022 qui se déroulera en Allemagne. La compétition est ouverte

aux joueurs licenciés ayant un classement national et sont répartit dans différentes catégories : benjamins, jeunes,

espoirs, seniors 1, 2 et 3. Les doubles peuvent être féminins, masculins ou mixtes.

> 3 jours de compétitions avec 3 formules de jeu différentes :

• Scramble, la plus facile : au départ, chaque joueur joue une balle, ils choisissent la meilleure et de l’emplacement de celle-ci, chacun joue un second coup et ainsi de suite pour terminer la piste.

• Chapman, la plus technique : les 2 joueurs jouent une balle du départ, puis les échangent pour le 2ème coup, et choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux pour terminer la piste en jouant alternativement.

• Départ 2 balles, la double chance : les 2 joueurs jouent chacun une balle au départ, puis choisissent l’une d’elles qu’ils jouent alors alternativement jusqu’à la fin de la piste.

Ces 3 jours sont précédés d’une journée « Portes Ouvertes » le Mercredi 7 Juillet avec des animations et initiations gratuites pour tous. Le Jeudi 8 Juillet, le terrain est réservé à la journée d’entrainement, permettant au joueurs un repérage technique du terrain. Durant de ces 5 jours, le site sera en accès libre et vous proposera de la petite restauration et buvette !

montenois.swin@gmail.com +33 3 63 48 12 77 https://evadparc.business.site/

Organisés tous les ans, les Championnats de France de Swingolf permettent de sélectionner les meilleurs joueurs et joueuses Français pour le Championnat d’Europe 2022 qui se déroulera en Allemagne. La compétition est ouverte

aux joueurs licenciés ayant un classement national et sont répartit dans différentes catégories : benjamins, jeunes,

espoirs, seniors 1, 2 et 3. Les doubles peuvent être féminins, masculins ou mixtes.

> 3 jours de compétitions avec 3 formules de jeu différentes :

• Scramble, la plus facile : au départ, chaque joueur joue une balle, ils choisissent la meilleure et de l’emplacement de celle-ci, chacun joue un second coup et ainsi de suite pour terminer la piste.

• Chapman, la plus technique : les 2 joueurs jouent une balle du départ, puis les échangent pour le 2ème coup, et choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux pour terminer la piste en jouant alternativement.

• Départ 2 balles, la double chance : les 2 joueurs jouent chacun une balle au départ, puis choisissent l’une d’elles qu’ils jouent alors alternativement jusqu’à la fin de la piste.

Ces 3 jours sont précédés d’une journée « Portes Ouvertes » le Mercredi 7 Juillet avec des animations et initiations gratuites pour tous. Le Jeudi 8 Juillet, le terrain est réservé à la journée d’entrainement, permettant au joueurs un repérage technique du terrain. Durant de ces 5 jours, le site sera en accès libre et vous proposera de la petite restauration et buvette !