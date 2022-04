EVA SLONGO – SOUFFLE LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

EVA SLONGO – SOUFFLE LE BAL BLOMET, 22 juin 2022, Paris. Fusion Jazz-Classique, avec Giovanni Mirabassi, Batiste Herbin, François Moutin, Lukmil Perez

Date et horaire exacts : Le mercredi 22 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR De formation classique, la violoniste Eva Slongo se réinvente dans le jazz et l’improvisation avec une liberté et des couleurs musicales nouvelles. De sa rencontre avec Giovanni Mirabassi est né l’album SOUFFLE, qui a fusionné jazz et musique classique, deux univers musicaux qui se rencontrent rarement… Eva Slongo réconcilie le passé et le présent, entourée par François Moutin, Baptiste Herbin et Lukmil Perez. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (Paris) (207m) 89 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/souffle-eva-slongo Réservations

EVA SLONGO – SOUFFLE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris Departement Paris

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

EVA SLONGO – SOUFFLE LE BAL BLOMET 2022-06-22 was last modified: by EVA SLONGO – SOUFFLE LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 22 juin 2022 LE BAL BLOMET Paris Paris

Paris Paris