Eva Rami Village-Neuf, 30 avril 2022, Village-Neuf.

2022-04-30 – 2022-04-30

Un spectacle, une actrice de talent et dix-neuf personnages ! Entrez dans l’univers de « T’es toi ! ».

Eva Rami nous raconte avec beaucoup d’humour et de tendresse le parcours d’Elsa, jeune niçoise découvrant le théâtre et qui va très tôt choisir une vie d’artiste. Confrontée au regard familial et à l’exigence du milieu professionnel, elle va tracer son chemin accrochée à son rêve. Eva Rami interprète à elle seule une galerie de personnages tour à tour « attachiants », fantasques, mégalos ou horripilants.

Eva Rami virevolte de l’un à l’autre avec la virtuosité d’un Caubert et nous confie les difficultés d’une jeune femme d’aujourd’hui pour trouver sa place, s’imposer et faire ses choix. Un parcours initiatique dans lequel chacun pourra se retrouver, rire et rêver.

De et avec Eva Rami

Mise en scène Marc Ernotte Création Lumière Luc Khiari Création Costumes Ophélie Avril

Production Little Bros.

