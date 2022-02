ÉVA RAMI Onet-le-Château Onet-le-Château, 15 avril 2022, Onet-le-ChâteauOnet-le-Château.

ÉVA RAMI 25 Places des Artistes Onet-le-Château Onet-le-Château

2022-04-15 – 2022-04-15

Aveyron 25 Places des Artistes Onet-le-Château

EUR 8 20 Onet-le-Château Dans T’es toi !, Éva Rami interprète le personnage d’Elsa, conf rontée au regard familial (plus particulièrement paternel) et à celui de son milieu professionnel. À travers les différents personnages qu’elle interprète, tour à tour «attachiants», fantasques, mégalos ou horripilants, Elsa nous confie ses difficultés à trouver sa place, s’imposer et faire des choix de vie.

La mère (fumeuse chronique), le père (figure centrale de l’histoire), la grand-mère maternelle (excentrique), la grand-mère paternelle (à l’accent niçois prononcé), ainsi que plusieurs personnages (professeurs, metteurs en scènes, réalisateurs…), accompagnent Elsa qui vit sa construction de jeune femme comme une aventure initiatique.

Loin de réduire son propos à l’univers du théâtre, elle nous embarque dans un périple drôle, humain et poétique.

HUMOUR | LA BALEINE VENDREDI 15 AVRIL À 20H30

contact@la-baleine.eu +33 5 65 77 68 00 http://www.la-baleine.eu/

