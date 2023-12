Cet évènement est passé Eva Peron Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Eva Peron Théâtre Darius Milhaud Paris, 9 décembre 2023, Paris. Du samedi 09 décembre 2023 au samedi 27 janvier 2024 :

samedi

de 21h15 à 22h30

.Tout public. A partir de 12 ans. payant Tarif

plein : 18€ Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) Moins

de 12 ans : 9€* *Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre « Même ma mort, même la mise en scène de ma mort, j’ai dû la faire toute seule. Seule. » Féministe de la première heure, idole controversée populiste et adorée, Eva Perón est entrée dans l’immortalité : comment, grâce à qui, pourquoi, jusqu’où ? Eva

Perón, idole intemporelle de l’Argentine, meurt d’un cancer foudroyant. Son

cadavre embaumé et kidnappé est caché à différents endroits du monde durant 16

ans. Comment

un corps peut-il être assez dangereux pour le cacher pendant aussi longtemps ? Féministe de la première heure, idole controversée populiste et adorée, Eva Perón est entrée dans l’immortalité : comment, grâce à qui, pourquoi, jusqu’où ? ———————————————————— Auteur :

Copi Mise

en scène : Gabrielle Lethiec, Jeanne Pichon Avec

: Anais Alizon, Paul Favre, Louise Picou, Mathilde

Tufféry, Geoffroy Turgis, Marie Venturi Genre :

Comédie dramatique Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/eva-peron/

Cie L’éloges Eva Peron Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Théâtre Darius Milhaud Adresse 80 allée Darius Milhaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Darius Milhaud Paris latitude longitude 48.8859380077971,2.39320803545098

Théâtre Darius Milhaud Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/