Eva Page Blanche Tour 2024 Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement, samedi 18 octobre 2025.

Eva vous donne rendez-vous sur la scène du Cepac Silo le 18 octobre.

Icône de la pop urbaine, EVA a su bouleverser les codes dès ses débuts. Ses chansons résonnent avec toute une génération qui a grandi au fil de ses projets Queen (2019), Feed (2020) et Happiness (2021).



En 3 albums et à seulement 22 ans, EVA se hisse parmi les artistes les plus influentes et les plus couronnées en France. Avec plus de 1 milliard de streams, 400K Albums vendus, une tournée de 21 Zéniths et le trophée de L’artiste Féminine Francophone aux NMA.



EVA annonce désormais son retour sous la supervision artistique de DAMSO, le premier titre extrait de cette collaboration Seum annonce la couleur d’une nouvelle ère où EVA se dévoile en tant que femme dans un univers mêlant pop et soul. 33 33 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

