L’Artea, le jeudi 8 juillet à 20:30

La Star Academy s’invite à Carnoux en Provence avec la présence d’EVA LEONARD Chanteuse, comédienne et modèle photo, Éva, candidate de la septième édition de la Star Academy , a été éliminée après six semaines de compétition. Depuis, elle a sorti deux singles et fait plusieurs apparitions dans les films et/ou séries. En avant-première, le duo MUSIC AND BAND avec MARJORIE coach vocal de l’école de Richard Cros et BASTIEN. Concert gratuit en extérieur. Théâtre de verdure de l’Artéa. Concert gratuit en extérieur. Théâtre de verdure de l’Artéa.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ L’Artea Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T20:30:00 2021-07-08T23:00:00

