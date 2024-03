EVA LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mercredi 23 octobre 2024.

Icône de la pop urbaine, EVA a su bouleverser les codes dès ses débuts. Ses chansons résonnent avec toute une génération qui a grandi au fil de ses projets : Queen (2019), Feed(2020) et Happiness (2021). En 3 albums et à seulement 22 ans, EVA se hisse parmi les artistes les plus influentes et les plus couronnées en France. Avec plus de 1 milliard de streams, 400K Albums vendus, une tournée de 21 Zéniths et le trophée de « L’artiste Féminine Francophone» aux NMA. EVA annonce désormais son retour sous la supervision artistique de DAMSO, le premier titre extrait de ce[e collaboration « Seum » annonce la couleur d’une nouvelle ère où EVA se dévoile en tant que femme dans un univers mêlant pop et soul.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-10-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63