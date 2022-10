Eva Jean, un seul en scène musical au Point Virgule ! Théâtre le Point Virgule, 4 septembre 2022, Paris.

David JEAN, artiste confirmé de la Comédie Musicale, nous livre avec brio son premier seul en scène musical Elle est moi, dans lequel il met en scène son «moi-féminin».

Moi si j’étais une femme, je serais … une Diva du Jazz !!!

Un spectacle unique en son genre !

Chant, Comédie, Humour et Art du Drag, le talent est partout !!!

Plongé dans l’univers feutré du Jazz, Eva JEAN nous interprète d’une voix suave et puissante un répertoire composé uniquement de titres originaux.

Et comme elle aime à le dire en toute simplicité :

– « En plus, c’est très bien écrit … et c’est là que ça fait toute la différence ! »

Entre engagement et divertissement, les thèmes abordés ne laissent pas le public indifférent, et celui-ci passe littéralement du rire aux larmes !

Comme il est bon et inspirant de voir un homme s’offrir la liberté d’être multiple … sans doute, le début du bonheur !

Théâtre le Point Virgule 7 rue sainte croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Théâtre le Point Virgule 7 rue sainte croix de la Bretonnerie 75004 Paris

