Eva Jean Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Eva Jean Bayonne, 28 avril 2022, Bayonne. Eva Jean Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

2022-04-28 – 2022-04-28 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne David Jean, Coach Vocal de renom sur les Emissions TV et artiste confirmé de Comédie Musicale, a choisi de mettre en scène sa partie féminine en créant le personnage Eva Jean. Alors que David a la pleine jouissance du Théâtre de la Vie, Eva prend les rênes quand il s’agit de la Scène. Mais celui-ci ne s’efface pas pour autant : il interagit tout au long du spectacle en voix off, venant parfois voler la vedette à la Diva ! Deux âmes, frère et sœur, cohabitent dans un même corps. Le public est alors spectateur du récital autant que de leurs « désaccords ». Un « Seul(e) en scène » unique en son genre ! Humour, Chant, Comédie, Clown, Art du Drag : tout est subtilement et magnifiquement interprété ! Une voix puissante, chargée d’émotion, au service d’un répertoire composé uniquement de titres originaux … le tout plongé dans l’univers feutré du Jazz. David Jean, Coach Vocal de renom sur les Emissions TV et artiste confirmé de Comédie Musicale, a choisi de mettre en scène sa partie féminine en créant le personnage Eva Jean. Alors que David a la pleine jouissance du Théâtre de la Vie, Eva prend les rênes quand il s’agit de la Scène. Mais celui-ci ne s’efface pas pour autant : il interagit tout au long du spectacle en voix off, venant parfois voler la vedette à la Diva ! Deux âmes, frère et sœur, cohabitent dans un même corps. Le public est alors spectateur du récital autant que de leurs « désaccords ». Un « Seul(e) en scène » unique en son genre ! Humour, Chant, Comédie, Clown, Art du Drag : tout est subtilement et magnifiquement interprété ! Une voix puissante, chargée d’émotion, au service d’un répertoire composé uniquement de titres originaux … le tout plongé dans l’univers feutré du Jazz. +33 5 59 25 78 05 David Jean, Coach Vocal de renom sur les Emissions TV et artiste confirmé de Comédie Musicale, a choisi de mettre en scène sa partie féminine en créant le personnage Eva Jean. Alors que David a la pleine jouissance du Théâtre de la Vie, Eva prend les rênes quand il s’agit de la Scène. Mais celui-ci ne s’efface pas pour autant : il interagit tout au long du spectacle en voix off, venant parfois voler la vedette à la Diva ! Deux âmes, frère et sœur, cohabitent dans un même corps. Le public est alors spectateur du récital autant que de leurs « désaccords ». Un « Seul(e) en scène » unique en son genre ! Humour, Chant, Comédie, Clown, Art du Drag : tout est subtilement et magnifiquement interprété ! Une voix puissante, chargée d’émotion, au service d’un répertoire composé uniquement de titres originaux … le tout plongé dans l’univers feutré du Jazz. Luna negra

Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Rue des Augustins La Luna Negra Ville Bayonne lieuville Rue des Augustins La Luna Negra Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Eva Jean Bayonne 2022-04-28 was last modified: by Eva Jean Bayonne Bayonne 28 avril 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques