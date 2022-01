Eux et Nous Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Eux et Nous Fabrique à Impros (La), 4 février 2022, Nantes. 2022-02-04

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non de 9€ à 12€ Réservations : lafabriqueaimpros.com/programmation Tout public Théâtre d’improvisation Les EUX, c’est une compagnie d’improvisation théâtrale parisienne (des plus qualitatives de France), spécialisée notamment dans le format long, la pièce de théâtre improvisée. Nous, on a ouvert un lieu dédié à l’improvisation à Nantes, et on s’y régale chaque jour un peu plus depuis septembre 2019. Moi, si j’étais vous, je viendrai assister à la rencontre de ces deux univers. Vous, après, vous faites bien ce que vous voulez. Mais si j’étais vous… Dans tous les cas, on vous promet une soirée grandiose en perspective ! Et si vous ne pouvez pas être là, pas de panique, vous pourrez voir les EUX sur la scène du théâtre de Rezé demain soir ! Spectacle proposé par la Fabrique à Impros. Avec les comédien.ne.s de la compagnie professionnelle des EUX et de la Fabrique à Impros. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/