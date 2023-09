Eutrot -La comédie musicale d’après Roald Dahl Théâtre Essaïon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Eutrot -La comédie musicale d’après Roald Dahl Théâtre Essaïon Paris, 30 septembre 2023, Paris. Du samedi 30 septembre 2023 au mercredi 22 novembre 2023 :

.Tout public. A partir de 4 ans. payant A partir de 12 euros Des chansons, des fleurs, des formules magiques, une attrape tortue et une centaine de tortues… suffiraient-ils pour une fin heureuse ? Amateur fleuriste, M.Toupie tombe fou amoureux de sa voisine Mme. Sylvestre, qui ne vit que pour sa tortue Alf et voudrait qu’Alf grandisse rapidement. M.Toupie de son côté voudrait inviter sa voisine à prendre un thé mais il n’ose jamais passer le cap. Est-il possible qu’Alf soit la clef de la porte qui s’ouvrirait vers le cœur de Mme Sylvestre ? M.Toupie essaierait tous les moyens pour pouvoir aider Mme. Sylvestre, nos deux personnages se rejoignant autour d’un projet commun : faire grandir Alf. Mais quel projet ! Eutrot, la comédie musicale d’après Roald Dahl a reçu une nomination pour Les Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Jeune Public Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/971_eutrot.html https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/971_eutrot.html

Sean Cackoski Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Essaïon Adresse 6, rue Pierre au lard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Essaïon Paris latitude longitude 48.8597640063892,2.35308596042594

Théâtre Essaïon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/