Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • EUT Portée par la force et le charisme de sa chanteuse Megan de Klerk, la musique d’EUT surfe avec énergie sur des ondes toujours positives. Ce qu’ils font le mieux : un mélange entre l’indie décalée de Weezer, des Cardigans et, toujours, de Beck, avec des refrains qui restent en tête, des mélodies entraînantes, et des titres taillés sur mesure pour la diffusion radio. Mais ils ne sont pas sans sophistication : on retrouve dans leur travail une pointe de St. Vincent, des jeux de mots intelligents et une réelle profondeur émotionnelle dans leur écriture. • BUNGALOW DEPRESSION Un chant incantatoire d’une inquiétante étrangeté a fait son apparition, chahuté par un groove martial et rythmé par une pulsation métronomique. Entouré de drones tourbillonnants et zébré d’orages électriques, le groupe explore désormais de nouvelles pistes musicales, hypnotiques et vertigineuses, confrontant les vestiges de la pop à des composants électroniques et des sonorités indus. https://soundcloud.com/bungalowdepression • DJ SET Electric Feel https://open.spotify.com/playlist/3BVRItWzE0mURghXU1lEMZ… Infos pratiques • Vendredi 6 Août 2021 de 18h30 à 2h • Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) • En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris) • Buvette et Foodtruck sur place • Newsletter du Supersonic: http://eepurl.com/gmxPzb Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

