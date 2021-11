Euskararen Urtaroa : Permanence de l’association Jakintza – Jakintza elkartearen permanentziak Ciboure, 20 novembre 2021, Ciboure.

Euskararen Urtaroa : Permanence de l’association Jakintza – Jakintza elkartearen permanentziak Maison Maurice Ravel 27 Quai Maurice Ravel Ciboure

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 12:00:00 Maison Maurice Ravel 27 Quai Maurice Ravel

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir, en langue basque, l’association culturelle et historique JAKINTZA ! Depuis 1998, ses nombreux bénévoles et adhérents mènent des recherches sur l’histoire du Pays basque et participent à la sauvegarde de son patrimoine. L’association organise, tout au long de l’année, conférences, sorties culturelles et elle

publie chaque trimestre une revue historique.

Zatoz JAKINTZA kultura eta historia elkartea ezagutzera, euskaraz! 1998tik, boluntario eta kide anitzek Euskal Herriko historiari buruzko ikerketak egiten dituzte eta gure ondarea babesten laguntzen dute. Elkarteak, urte osoan, mintzaldiak eta kultura-ateraldiak antolatzen ditu, eta hiruhileko guziez historiari buruzko aldizkaria argitaratzen du

Zatoz JAKINTZA kultura eta historia elkartea ezagutzera, euskaraz! 1998tik, boluntario eta kide anitzek Euskal Herriko historiari buruzko ikerketak egiten dituzte eta gure ondarea babesten laguntzen dute. Elkarteak, urte osoan, mintzaldiak eta kultura-ateraldiak antolatzen ditu, eta hiruhileko guziez historiari buruzko aldizkaria argitaratzen du

Service Culture, Patrimoine et Vie Associative Ciboure

Maison Maurice Ravel 27 Quai Maurice Ravel Ciboure

