Euskararen urtaroa : Mediatekaren irakurket'animazioak ! Anim'lectures de la médiathèque ! Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure

2021-11-24 09:30:00

2021-11-24 09:30:00 – 2021-11-24 Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Azaroan, bi irakurket’animazio euskaraz proposatzen dizuegu !

Zatozte momentu goxo baten pasatzera zuen haurrrekin, liburu eta haur kantuen inguruan ! Libreplume elkarteko Anarekin Au mois de novembre, deux anim’lectures vous sont proposées en euskara !

Venez avec vos enfants passer un agréable moment autour des livres et des comptines en euskara, en compagnie d’Ana de l’association Libreplume. (Les parents non-bascophones peuvent participer avec leurs tout-petits et leurs enfants inscrits ou non en classes bilingues ou immersives pour se familiariser avec la langue basque.) Mediatekan – En basque – Inscription auprès de la médiathèque (tokia mugatua da)

0-4 urteko haur-ttipientzat – pour les petits jusqu’à 4 ans. Médiathèque Ciboure

Médiathèque 23 Avenue François Mitterrand Ciboure

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de Tourisme Pays Basque

