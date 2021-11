Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Euskararen Urtaroa : Kutxetan Ibilki spectacle – ikusgarria Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Euskararen Urtaroa : Kutxetan Ibilki spectacle – ikusgarria Ciboure, 23 novembre 2021, Ciboure. Euskararen Urtaroa : Kutxetan Ibilki spectacle – ikusgarria Salle paroissiale 31 Rue Pocalette Ciboure

2021-11-23 18:30:00 – 2021-11-23 Salle paroissiale 31 Rue Pocalette

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Hainbat eta hainbat objektu bereziz lagundurik, jokalari alai batek gure irudimenetako oihanera eramanen gaitu. Izaki bitxiak aurkeztuko eta kontatuko dizkigu. Horietako bakoitza kutxatik aterako da, eta bide berriak atzemanen ditu, ausardiaren eta askatasunaren loreak biltzeko eta bertzetasunarekin topo egiteko.

Sorkuntza hori sentimenduz eta zentzuz bete gazte literaturako albumetatik libreki inspiratua da. Beldurraren hormak eraisten ditu, eta bertzeekin eta naturarekin dugun harremanaz gogoetarazten gaitu.

Euskal Kultur Erakundearekin batean antolatu programa.

Parrokiako gelan • 6 urtetik goiti

Erreserbatzeko, Kultura eta Elkarteen Bizia zerbitzura jo

Salle paroissiale 31 Rue Pocalette Ciboure

